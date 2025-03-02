Не лише "талант": яким словом ще красиво описати виняткові здібності людини

В українській мові є чимало слів-синонімів до кожного слова. Є такі й у запозиченого слова "талант". Тож варто використовувати і їх у своїй мові.

Які українські відповідники можна підібрати до слова "талант", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @show_rami.

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У слова "талант" є синоніми

Сьогодні слово "талант" використовується для позначення високого рівня обдарованості, природного хисту людини до певного виду діяльності.

Воно має грецьке походження і спочатку позначало міру ваги, а потім і грошову одиницю, що відповідала певній вазі срібла або золота.

Однак, крім нього, в українській мові є і свої синоніми для позначення виняткових здібностей. Оберіть собі цікавіший варіант.

кеба – це здібність, а безкебетний, як – нездібний.

кебета,

хист,

Іскра Божа,

хисть,

спосібність,

дарування,

обдарованість,

потенціал.

Як по іншому назвати талант: дивіться відео

Ось як використовували ці слова українські літератори:

"Тепер я сама бачила, що в мене був хист, справжній талант художника" (Олесь Донченко); "Чи так, батьку атамане? Чи правду співаю? Ех, якби-то!.. Та що й казать? Кебети не маю" (Тарас Шевченко); "Панночка була (і єсть) гарна... має душу живу і навіть іскру Божу" (Леся Українка). "Талант чи обдарування поета саме і проявляється в здібності творити хвилюючі образи і картини життя, образи, які до нього ніхто не створював" (Андрій Малишко).

Ці слова давні й цікаві, та варті того, щоб ними послуговуватися й далі. У кожного є свій хист – не бійтеся його проявляти!