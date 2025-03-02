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Освіта Саморозвиток Не лише "талант": яким словом ще красиво описати виняткові здібності людини
2 березня, 16:42
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Не лише "талант": яким словом ще красиво описати виняткові здібності людини

Олеся Кух
Основні тези
  • Українська мова має багато синонімів до слова "талант", таких як кеба, хист, Іскра Божа, спосібність та обдарованість.
  • Слово "талант" має грецьке походження і спочатку позначало міру ваги, згодом грошову одиницю.

В українській мові є чимало слів-синонімів до кожного слова. Є такі й у запозиченого слова "талант". Тож варто використовувати і їх у своїй мові.

Які українські відповідники можна підібрати до слова "талант", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @show_rami.

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У слова "талант" є синоніми

Сьогодні слово "талант" використовується для позначення високого рівня обдарованості, природного хисту людини до певного виду діяльності.

Воно має грецьке походження і спочатку позначало міру ваги, а потім і грошову одиницю, що відповідала певній вазі срібла або золота.

Однак, крім нього, в українській мові є і свої синоніми для позначення виняткових здібностей. Оберіть собі цікавіший варіант.

  • кеба – це здібність, а безкебетний, як – нездібний.
  • кебета,
  • хист,
  • Іскра Божа,
  • хисть,
  • спосібність,
  • дарування,
  • обдарованість,
  • потенціал.

Як по іншому назвати талант: дивіться відео

Ось як використовували ці слова українські літератори:

  1. "Тепер я сама бачила, що в мене був хист, справжній талант художника" (Олесь Донченко); 
  2. "Чи так, батьку атамане? Чи правду співаю? Ех, якби-то!.. Та що й казать? Кебети не маю" (Тарас Шевченко);
  3. "Панночка була (і єсть) гарна... має душу живу і навіть іскру Божу(Леся Українка).
  4. "Талант чи обдарування поета саме і проявляється в здібності творити хвилюючі образи і картини життя, образи, які до нього ніхто не створював" (Андрій Малишко).

Ці слова давні й цікаві, та варті того, щоб ними послуговуватися й далі. У кожного є свій хист – не бійтеся його проявляти!