Не лише "талант": яким словом ще красиво описати виняткові здібності людини
- Українська мова має багато синонімів до слова "талант", таких як кеба, хист, Іскра Божа, спосібність та обдарованість.
- Слово "талант" має грецьке походження і спочатку позначало міру ваги, згодом грошову одиницю.
В українській мові є чимало слів-синонімів до кожного слова. Є такі й у запозиченого слова "талант". Тож варто використовувати і їх у своїй мові.
Які українські відповідники можна підібрати до слова "талант", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @show_rami.
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У слова "талант" є синоніми
Сьогодні слово "талант" використовується для позначення високого рівня обдарованості, природного хисту людини до певного виду діяльності.
Воно має грецьке походження і спочатку позначало міру ваги, а потім і грошову одиницю, що відповідала певній вазі срібла або золота.
Однак, крім нього, в українській мові є і свої синоніми для позначення виняткових здібностей. Оберіть собі цікавіший варіант.
- кеба – це здібність, а безкебетний, як – нездібний.
- кебета,
- хист,
- Іскра Божа,
- хисть,
- спосібність,
- дарування,
- обдарованість,
- потенціал.
Як по іншому назвати талант: дивіться відео
Ось як використовували ці слова українські літератори:
- "Тепер я сама бачила, що в мене був хист, справжній талант художника" (Олесь Донченко);
- "Чи так, батьку атамане? Чи правду співаю? Ех, якби-то!.. Та що й казать? Кебети не маю" (Тарас Шевченко);
- "Панночка була (і єсть) гарна... має душу живу і навіть іскру Божу" (Леся Українка).
- "Талант чи обдарування поета саме і проявляється в здібності творити хвилюючі образи і картини життя, образи, які до нього ніхто не створював" (Андрій Малишко).
Ці слова давні й цікаві, та варті того, щоб ними послуговуватися й далі. У кожного є свій хист – не бійтеся його проявляти!