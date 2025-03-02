Не только "талант": каким словом еще красиво описать исключительные способности человека

В украинском языке есть немало слов-синонимов к каждому слову. Есть такие и у заимствованного слова "талант". Поэтому стоит использовать и их в своей речи.

Какие украинские соответствия можно подобрать к слову "талант", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @show_rami.

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У слова "талант" есть синонимы

Сегодня слово "талант" используется для обозначения высокого уровня одаренности, природных способностей человека к определенному виду деятельности.

Оно имеет греческое происхождение и изначально обозначало меру веса, а затем и денежную единицу, соответствующую определенному весу серебра или золота.

Однако, кроме него, в украинском языке есть и свои синонимы для обозначения исключительных способностей. Выберите себе более интересный вариант.

"кеба – це здібність, а безкебетний, як – нездібний".

"кебета",

"хист",

"Іскра Божа",

"хисть",

"спосібність",

"дарування",

"обдарованість",

"потенціал".

Как по другому назвать талант: смотрите видео

Вот как использовали эти слова украинские литераторы:

"Тепер я сама бачила, що в мене був хист, справжній талант художника" (Олесь Донченко); "Чи так, батьку атамане? Чи правду співаю? Ех, якби-то!.. Та що й казать? Кебети не маю" (Тарас Шевченко); "Панночка була (і єсть) гарна... має душу живу і навіть іскру Божу" (Леся Украинка). "Талант чи обдарування поета саме і проявляється в здібності творити хвилюючі образи і картини життя, образи, які до нього ніхто не створював" (Андрей Малышко).

Эти слова давние и интересные, и стоят того, чтобы ими пользоваться и дальше. У каждого есть свой талант – не бойтесь его проявлять!