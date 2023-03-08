"Заснував погану компанію": найкращі меми про Тараса Шевченка, які вас вразять

9 березня Україна відзначає день народження генія та пророка – Тараса Шевченка. Про його життя і творчість написали не лише чимало книг і публікацій, а й створили мемів.

Ці меми вразять не лише вчителів та учнів, а й усіх українців. 24 Канал пропонує вам добірку найкращих мемів про Кобзаря та невеличке пояснення до них.

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Найкращі меми про Тараса Шевченка, які вас вразять

Так, 9 – 10 березня в Україні відзначатимуть Шевченківські дні. Український Пророк залишив нам чимало послань, зокрема, й щодо Росії. Проте гумор про Кобзаря також на сьогодні буде актуальним і доречним.

Зауважимо: навесні 1838 року Карл Брюллов і Василь Жуковський вирішили викупити молодого поета з кріпацтва. Енгельгардт погодився відпустити кріпака за великі гроші – 2500 карбованців.

Майте на увазі: у Києві у 1846 році створили таємну політичну організацію, яка набула антикріпосницького характеру – Кирило-Мефодіївське товариство. До цього братства входили Шевченко, Гулак, Навроцький та інші. Вони боролися за ліквідацію кріпосного права. До теми "Коли чуєш голоси – а це вчитель під час онлайн-уроку": найкращі освітні меми – 2022 У час війни з Росією актуальні – як ніколи – такі меми:

І не забувайте: