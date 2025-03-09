Стали пророчими: 11 цитат з творів Тараса Шевченка, які має знати кожен українець
- 9 березня 2025 року минає 211 років від дня народження Тараса Шевченка – пророка України.
- Цитати з його творів актуальні й досі.
- Тож 24 Канал пропонує 11 висловів Кобзаря, які має знати кожен українець.
9 березня 2025 року минає 211 років з дня народження пророка України – Тараса Шевченка. Він став одним із символів нашої держави.
Кобзар, зокрема, зробив неоціненний внесок у розвиток письменства, мистецтва, української мови тощо. А окремі цитати з його творів стали навіть стали пророчими.
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Найкращі цитати з творів Тараса Шевченка
І це не дивно, адже цитати з творів Кобзаря не втрачають актуальності навіть сьогодні. Зокрема ті, які стосуються Росії.
Тарас Шевченко, зокрема, оспівував людські цінності: любов і вірність, материнську долю, дружбу, відданість рідній землі і народові тощо.
Тож 24 Канал пропонує цитати з творів пророка, які має знати кожен українець.
- Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!
І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.
- Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.
В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.
- Наша дума, наша пісня Не вмpе, не зaгинe… От де, люде, наша слава, Слава України!
Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя.
- Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше — спати, спати, І спати на волі…
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
- Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражою злою кров'ю волю окропіте.
Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
- Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як їх почує!..
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