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9 березня, 09:00
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Стали пророчими: 11 цитат з творів Тараса Шевченка, які має знати кожен українець

Марія Волошин
Основні тези
  • 9 березня 2025 року минає 211 років від дня народження Тараса Шевченка – пророка України.
  • Цитати з його творів актуальні й досі.
  • Тож 24 Канал пропонує 11 висловів Кобзаря, які має знати кожен українець. 

9 березня 2025 року минає 211 років з дня народження пророка України – Тараса Шевченка. Він став одним із символів нашої держави.

Кобзар, зокрема, зробив неоціненний внесок у розвиток письменства, мистецтва, української мови тощо. А окремі цитати з його творів стали навіть стали пророчими. 

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Найкращі цитати з творів Тараса Шевченка 

І це не дивно, адже цитати з творів Кобзаря не втрачають актуальності навіть сьогодні. Зокрема ті, які стосуються Росії.

Тарас Шевченко, зокрема, оспівував людські цінності: любов і вірність, материнську долю, дружбу, відданість рідній землі і народові тощо.

Тож 24 Канал пропонує цитати з творів пророка, які має знати кожен українець. 

  • Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі. 

  • Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

  • Наша дума, наша пісня Не вмpе, не зaгинe… От де, люде, наша слава, Слава України!

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. 

  • Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше — спати, спати, І спати на волі…

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.

  • Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражою злою кров'ю волю окропіте.

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

  • Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як їх почує!..

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