Цих слів раніше не було: які неологізми запровадив у широкий вжиток Тарас Шевченко

10 березня 2025 року минає 164 роки з дня смерті генія Тараса Шевченка. Він став символом та пророком для української нації.

Тарас Шевченко значно збагатив, зокрема, українську мову, поезію, прозу, живопис, етнографію. Також Кобзар був активним громадським діячем, зазначає 24 Канал.

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Які слова запровадив у широкий вжиток Тарас Шевченко

Іван Огієнко свого часу наголошував: "Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови".

Так, Тарас Шевченко запровадив у широкий вжиток неологізми, які сьогодні є невіддільною частиною української літературної спадщини.

Це такі слова:

високочолий;

вогняний;

мордуватися;

почимчикувати;

фортеця;

передмова;

післямова;

крутоберегий;

ясноокий;

хитрошитий.

Що цікаво, окремі слова, які придумав Кобзар, не прижилися у широкму вжитку. Це такі як:

недвига – інертна людина;

– інертна людина; одина – самотність;

– самотність; зрище – публічний огляд, сором.

Зауважимо також, що чимало слів, які є у творах Тараса Шевченка, стали застарілими або ж є діалектними.

Але загалом у поезії Кобзаря можна знайти чимало цікавих слів. Пропонуємо вам окремі з них:

ненька – мати;

– мати; ослона – завіса;

– завіса; шкандибати – кульгати;

– кульгати; либонь – мабуть;

– мабуть; цуратися – уникати;

– уникати; недОсвіт – враннішній приморозок тощо.

Раніше ми вже писали про те, які ще цікаві та незвичні слова можна знайти у творах Тараса Шевченка.