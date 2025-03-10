Укр Рус
Учеба Саморазвитие Этих слов раньше не было: какие неологизмы ввел в широкое употребление Тарас Шевченко
10 марта, 11:17
2

Этих слов раньше не было: какие неологизмы ввел в широкое употребление Тарас Шевченко

Мария Волошин

10 марта 2025 года исполняется 164 года со дня смерти гения Тараса Шевченко. Он стал символом и пророком для украинской нации.

Тарас Шевченко значительно обогатил, в частности, украинский язык, поэзию, прозу, живопись, этнографию. Также Кобзарь был активным общественным деятелем, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Стали пророческими: 11 цитат из произведений Тараса Шевченко, которые должен знать каждый украинец

Какие слова ввел в широкое употребление Тарас Шевченко

Иван Огиенко в свое время отмечал: "Язык Шевченко стал у нас краеугольным камнем нашего литературного языка".

Так, Тарас Шевченко ввел в широкое употребление неологизмы, которые сегодня являются неотъемлемой частью украинского литературного наследия.

Это такие слова:

  • високочолий;
  • вогняний;
  • мордуватися;
  • почимчикувати;
  • фортеця;
  • передмова;
  • післямова;
  • крутоберегий;
  • ясноокий;
  • хитрошитий.

Что интересно, отдельные слова, которые придумал Кобзарь, не прижились в широком употреблении. Это такие как:

  • недвига – инертный человек;
  • одина – одиночество;
  • зрище – публичный обзор, стыд.

Заметим также, что немало слов, которые есть в произведениях Тараса Шевченко, стали устаревшими или являются диалектными.

Но в целом в поэзии Кобзаря можно найти немало интересных слов. Предлагаем вам некоторые из них:

  • ненька – мать;
  • ослона – занавес;
  • шкандибати – хромать;
  • либонь – видимо;
  • цуратися – избегать;
  • недОсвіт – утренний заморозок и тому подобное.

Ранее мы уже писали о том, какие еще интересные и необычные слова можно найти в произведениях Тараса Шевченко.