Шпаргалка для випускників: які теми з історії України будуть на НМТ-2023

18 травня 2023, 17:25
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У 2023 році історію України на НМТ не зробили обов'язковим для складання предметом. Однак вона є у списку вибіркових.

У блоці з цього предмета будуть завдання, що стосуються історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок ХХІ століття)". Їхній зміст відповідатиме чинній програмі ЗНО з історії України.

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Які теми з історії України будуть на НМТ-2023

Завдання у блоці з історії України будуть присвячені таким темам:

  • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
  • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
  • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
  • Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. XVII ст.;
  • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
  • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
  • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
  • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
  • Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
  • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
  • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
  • Культура України б другій половині XIX - на початку XX ст.;
  • Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 рр.;
  • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 рр.;
  • Україна в роки Першої світової війни;
  • Початок Української революції;
  • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
  • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
  • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
  • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
  • Україна в роки Другої світової війни;
  • Україна в перші повоєнні роки;
  • Україна в умовах десталінізації;
  • Україна в період загострення кризи радянської системи;
  • Відновлення незалежності України;
  • Становлення України як незалежної держави;
  • Творення нової України.

До теми Які завдання будуть на НМТ-2023 з української мови

Які завдання будуть на НМТ-2023 з історії України 

Блок з історії міститиме 30 завдань. Зокрема:

  • 20 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
  • 4 – на встановлення відповідності (4 з 5);
  • 3 – на встановлення послідовності;
  • 3 – з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів, яку можуть набрати учасники, – 54.

Автор: Марія Волошин