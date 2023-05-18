В блоке по этому предмету будут задачи, касающиеся исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века)". Их содержание будет соответствовать действующей программе ВНО по истории Украины.

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Какие темы по истории Украины будут на НМТ-2023

Задания в блоке по истории Украины будут посвящены следующим темам:

Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI века;

Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII ст.;

Национально-освободительная война украинского народа середины XVII ст.;

Казацкая Украина в конце 50 – 80-х годов XVII ст.;

Украинские земли в конце XVII – первой половине XVIII в.;

Украинские земли во второй половине XVIII ст.;

Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.;

Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.;

Культура Украины конца XVIII – первой половины XIX ст.;

Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX ст.;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX ст.;

Культура Украины во второй половине XIX - начале XX в.;

Украинские земли в составе Российской империи в 1900 – 1914 гг.;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900 – 1914 гг.;

Украина в годы Первой мировой войны;

Начало Украинской революции;

Развертывание Украинской революции. борьба за восстановление государственности;

Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;

Западноукраинские земли в межвоенный период;

Украина в годы Второй мировой войны;

Украина в первые послевоенные годы;

Украина в условиях десталинизации;

Украина в период обострения кризиса советской системы;

Восстановление независимости Украины;

Становление Украины как независимого государства;

Создание новой Украины.

К теме Какие задания будут на НМТ-2023 по украинскому языку

Какие задания будут на НМТ-2023 по истории Украины

Блок истории будет содержать 30 заданий. В частности:

20 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

4 – на установление соответствия (4 из 5);

3 – на установление последовательности;

3 – с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов, которое могут набрать участники – 54.