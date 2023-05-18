В блоке по этому предмету будут задачи, касающиеся исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века)". Их содержание будет соответствовать действующей программе ВНО по истории Украины.

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Какие темы по истории Украины будут на НМТ-2023

Задания в блоке по истории Украины будут посвящены следующим темам:

  • Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI века;
  • Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII ст.;
  • Национально-освободительная война украинского народа середины XVII ст.;
  • Казацкая Украина в конце 50 – 80-х годов XVII ст.;
  • Украинские земли в конце XVII – первой половине XVIII в.;
  • Украинские земли во второй половине XVIII ст.;
  • Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.;
  • Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.;
  • Культура Украины конца XVIII – первой половины XIX ст.;
  • Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX ст.;
  • Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX ст.;
  • Культура Украины во второй половине XIX - начале XX в.;
  • Украинские земли в составе Российской империи в 1900 – 1914 гг.;
  • Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900 – 1914 гг.;
  • Украина в годы Первой мировой войны;
  • Начало Украинской революции;
  • Развертывание Украинской революции. борьба за восстановление государственности;
  • Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;
  • Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;
  • Западноукраинские земли в межвоенный период;
  • Украина в годы Второй мировой войны;
  • Украина в первые послевоенные годы;
  • Украина в условиях десталинизации;
  • Украина в период обострения кризиса советской системы;
  • Восстановление независимости Украины;
  • Становление Украины как независимого государства;
  • Создание новой Украины.

К теме Какие задания будут на НМТ-2023 по украинскому языку

Какие задания будут на НМТ-2023 по истории Украины

Блок истории будет содержать 30 заданий. В частности:

  • 20 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 4 – на установление соответствия (4 из 5);
  • 3 – на установление последовательности;
  • 3 – с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов, которое могут набрать участники – 54.