У блоці з цього предмета будуть завдання, що стосуються історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок ХХІ століття)". Їхній зміст відповідатиме чинній програмі ЗНО з історії України.
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Які теми з історії України будуть на НМТ-2023
Завдання у блоці з історії України будуть присвячені таким темам:
- Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
- Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
- Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
- Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. XVII ст.;
- Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
- Українські землі в другій половині XVIII ст.;
- Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
- Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
- Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
- Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
- Культура України б другій половині XIX - на початку XX ст.;
- Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 рр.;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 рр.;
- Україна в роки Першої світової війни;
- Початок Української революції;
- Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
- Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
- Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
- Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
- Україна в роки Другої світової війни;
- Україна в перші повоєнні роки;
- Україна в умовах десталінізації;
- Україна в період загострення кризи радянської системи;
- Відновлення незалежності України;
- Становлення України як незалежної держави;
- Творення нової України.
До теми Які завдання будуть на НМТ-2023 з української мови
Які завдання будуть на НМТ-2023 з історії України
Блок з історії міститиме 30 завдань. Зокрема:
- 20 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
- 4 – на встановлення відповідності (4 з 5);
- 3 – на встановлення послідовності;
- 3 – з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.
Максимальна кількість тестових балів, яку можуть набрати учасники, – 54.