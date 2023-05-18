У блоці з цього предмета будуть завдання, що стосуються історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок ХХІ століття)". Їхній зміст відповідатиме чинній програмі ЗНО з історії України.

Дивіться також НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Які теми з історії України будуть на НМТ-2023

Завдання у блоці з історії України будуть присвячені таким темам:

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. XVII ст.;

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;

Українські землі в другій половині XVIII ст.;

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;

Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;

Культура України б другій половині XIX - на початку XX ст.;

Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 рр.;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 рр.;

Україна в роки Першої світової війни;

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

Відновлення незалежності України;

Становлення України як незалежної держави;

Творення нової України.

До теми Які завдання будуть на НМТ-2023 з української мови

Які завдання будуть на НМТ-2023 з історії України

Блок з історії міститиме 30 завдань. Зокрема:

20 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

4 – на встановлення відповідності (4 з 5);

3 – на встановлення послідовності;

3 – з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів, яку можуть набрати учасники, – 54.