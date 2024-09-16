Тепер у Дії: алгоритм отримання державних грантів на навчання оновили

В Україні оновили алгоритм отримання державних грантів на здобуття вищої освіти. Що важливо, критерії для надання грантів та їхні суми не змінять.

Відповідні дані містить ухвалена 13 вересня Кабміном України Постанова про реалізацію пілотного проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Тепер оновлений механізм надання грантів буде швидшим, простішим і найголовніше – без зайвої бюрократії, переконують у МОН.

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Як оновили алгоритм отримання грантів на навчання

Подання на грант відбуватиметься через застосунок Дія. Вже не треба подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку.

Оновлений алгоритм отримання грантів: потрібно з 15 вересня до 5 листопада підтвердити отримання державного гранту через мобільний застосунок Дія. Для цього потрібно оновити та увійти в застосунок. Далі обрати в переліку документів сертифікат на навчання. У разі згоди потрібно підтвердити отримання з накладанням Дія.Підпис, щоб таким чином активувати грант,

– повідомили у МОН.

Активувати сертифікат треба до 5 листопада, щоб не втратити можливість ним скористатися.



Як отримати грант на навчання у виші / МОН

Згодом МОН видасть наказ про надання грантів та автоматично перерахує кошти державних грантів до спеціального фонду закладів освіти.

Перший платіж, а саме 50% щорічного гранту, перерахують до 1 грудня 2024 року.

Другий платіж (50%) щорічного гранту перерахують до 1 квітня 2025 року.

Після перерахування коштів студенту / студентці у Дії надішлють повідомлення про зарахування необхідної суми до ЗВО.



Як отримати грант на навчання у виші / МОН

Важливо! Подати заявку на грант може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників). Студенти / студентки, які за результатами НМТ можуть претендувати на грант, уже отримали повідомлення про цю можливість у своєму електронному кабінеті вступника.

Також розпочала роботу консультаційна телефонна гаряча лінія МОН для запитань про надання державних грантів на навчання. Звернутися можна за номером 0 (800) 50-45-70 або написати на пошту grant_mon@mon.gov.ua. Консультаційна підтримка працюватиме з 16 вересня до 5 листопада (понеділок – четвер з 9:00 до 17:00 та пʼятниця – з 09:00 до 16:00).

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Хто може отримати грант на навчання у виші