Початок вступної кампанії: оприлюднили строки вступу на бакалавра у 2023 році

У 2023 році вступна кампанія для абітурієнтів розпочнеться 1 липня. Тоді вступники на бакалавра зможуть зареєструвати електронні кабінети, щоб подати заяви до вишів. Детальніше про терміни вступної кампанії – читайте у статті.

Вступна кампанія складатиметься з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Йдеться про терміни формування рейтингових списків, прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування.

До теми Вступна кампанія-2023: МОН визначило порядок прийому абітурієнтів до вишів

Вступ на денну форму навчання на бакалавра

Основні терміни подачі заяв до вишів:

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження туди необхідних документів розпочинається 1 липня 2023 року. Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 19 липня. Закінчується реєстрація заяв вступників о 18:00 31 липня.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури (для особливих умов конкурсного відбору) проводяться до дня, напередодні завершення прийому заяв.

Коли проводитимуть творчі конкурси та співбесіди

Для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, реєстрація здійснюється:

для вступу на бюджет – з 3 липня до 18:00 10 липня;

для вступу на контракт – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 7 по 18 липня включно (для вступників на бюджет за графіком, затвердженим закладом освіти). Для вступників на контракт співбесіди та творчі конкурси проводяться до 31 липня.

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до поточному році, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Оприлюднення рейтингових списків

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників на бюджет здійснюється не пізніше 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги (подати оригінали документів) для зарахування на бюджетні місця до 18:00 8 серпня.

Офіційне зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться не пізніше 10 серпня. Зарахування вступників на контракт – не пізніше 30 серпня 2023 року.



Терміни вступу до вишів у 2023 році / Скриншот з сайту МОН

Вступ після коледжів

Цього року буде використаний широкий конкурс при адресному розміщенні місць державного замовлення для здобуття ступенів бакалавра та молодшого бакалавра.

У 2023 році не встановлюється поділ бюджетних місць між вступниками на основі повної загальної середньої освіти та ступеня фахового молодшого бакалавра. Вони братимуть участь у спільних широких конкурсах із використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

Інші умови вступу

Додамо, що для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти.

При цьому зарахування на навчання закінчується:

на бюджет – не пізніше ніж 1 жовтня;

на контракт – не пізніше 30 листопада.

Робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 листопада 2023 року.

Вступ до вишів на основі НМТ: коротко