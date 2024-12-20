Чи справді всім українкам треба буде поміняти ім'я Тетяна на Горпина з Нового року

Російсько-українська війна триває, і ворог не полишає можливості розхитати наше суспільство зсередини. Черговий вкид – зміна імені з Тетяни на Горпина, чи варто вірити цій новині?

У мережі тік-ток завірусилося відео про обов'язкову зміну імені з Тетяни на Горпини у 2025 році. Ролик викликав шалену реакцію населення, тому 24 Канал допомагає вам розібратись, що тут і до чого.

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З чого усе почалося

У відеоролику дівчина розповідає, що Верховна Рада буцімто прийняла закон про обов'язкову зміну імені Тетяна на Горпина з Нового року. А ті, хто цього не зробить будуть оштрафовані або їм загрожує в'язниця.

Ця новина поділила суспільство на тих, хто оборюється "рішенням влади" та тих, хто наголошує, що це не правда.

Не Тетяна, а Горпина: дивіться відео

Наголошуємо – це фейк! У цьому легко переконатися – авторка відео не підкріплює свої слова фактами – не вказує ані посилань на "законопроєкт", ані дати його "ухвалення". Головний аргумент – "я почула таку новость". Що відомо про авторку відео з аналізу її тік-току – вона проживає у Німеччині та є прихильницею країни-агресора.

Низка "обурених законом" скаржаться на таку безглузду річ як зміна імені під час війни. А дехто каже, що перейменування уже торкнулося суспільства і Крістіна тепер Христина, а Анна – Ганна.

Зауважимо, що такого законопроєкту Верховна Рада не розглядала і його взагалі не існує!

Чому цій новині легко повірити

Новина викликає емоцію. Простіше повірити побаченому і почутому у популярній мережі, ніж шукати підтвердження в офіційних джерелах. Крім того, "віра" підкріплюється і допускається, бо в країні іде перейменування вулиць і установ згідно з українськими цінностями – на честь українських героїв чи діячів.

Однак важливо – така зміна імен є абсолютно безглуздою. Ім’я Горпина не має нічого спільного з іменем Тетяна. Горпина – це українська форма римського імені Агрипина, тоді як ім’я Тетяна має давньогрецьке походження.

В Україні можливе лише написання імен згідно з чинним правописом. Але і тут батьки самі обирають форму написання імені дитини, тому у нас існують імена Нікіта та Микита, Данило, Даніла та Даниїл та жіночі варіанти Дарина, Дарія чи Дар'я і тому подібне.

Тішить, що частина українців розуміють безглуздість цієї інформації та спростовують її.

Є і ті хто не вірить: дивіться відео

На що спрямована російська пропаганда

Подібні російські фейки спрямовані на розпалювання ворожнечі у суспільстві, пов'язаної з мовним питанням та дерусифікацією назв населених пунктів в Україні. Висміяти та делегітимізувати даний процес, що є важливим для Росії.

Подібні вкиди – це старий радянський метод дискредитації української мови та культури і в очах українців. Потрібно створити образ неосвідченого українця, який мириться з рішеннями "недолугої" влади.

Ще в СРСР нав’язувався образ "хохла" примітизувалася мова та культура, створювалися анекдоти та навіть вигадувалися слова – розчепірка чи спалахуйка.

Важливо! 24 Канал закликає до інформаційної гігієни – не вірити усім новинам, що ширяться соціальними мережами. Перевіряйте інформацію в офіційних джерелах і послуговуйтеся головним правилом медіаграмотності – чим більше емоцій викликає новина, тим більша ймовірність, що то фейк!