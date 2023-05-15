Забудьте ці фрази: 5 помилок, які не варто робити учасникам НМТ
Цьогорічні випускники шкіл посилено готуються до складання національного мультипредметного тесту у 2023 році. Його основна сесія відбудеться вже у червні.
24 Канал підкаже, які 5 помилок з української мови не варто робити. Вони можуть зіпсувати ваш результат.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Які мовні помилки не варто робити учасникам НМТ
Випускники можуть навіть і не знати, що та чи інша фраза є неправильною. Пропонуємо вам 5 лексичних помилок, які не можна робити:
- приймати участь
Перш за все забудьте про фразу "приймати участь", адже "участь беруть".
- думки співпадають
Також майте на увазі: у вас із кимось не співпадають думки, а збігаються.
- оточуюче середовище
Варто пам'ятати і про те, що фраза "оточуюче середовище" є лексично неправильною. Треба казати "довкілля".
- об'єм завдань
Не забувайте казати і "обсяг завдань", а не "об'єм завдань".
- прийшло в голову
І не пам'ятайте: геніальна ідея вам "спала на думку", а не "прийшла в голову".
До теми Які помилки з української мови зіпсують ваш результат на НМТ-2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.