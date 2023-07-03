11 українських вишів потрапили до одного з найвпливовіших глобальних рейтингів ЗВО
3 липня 2023, 16:46Читать новость на русском
Джерело:МОН України
11 університетів України потрапили до QS World University Rankings 2024. Це один із найвпливовіших глобальних рейтингів вишів.
Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює стабільність університетів. А також – можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання.
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11 університетів України потрапили до QS World University Rankings 2024
У 2023 році в оцінюванні ЗВО з'явилися три нові показники:
- сталість;
- результати працевлаштування;
- міжнародна дослідницька мережа.
Цей рейтинг оцінює репутацію вишів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські університети:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681 – 690 рейтингу);
- Харківський національний університет імені Каразіна (найкращі 691 – 700 рейтингу);
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (найкращі 731 – 740 рейтингу);
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (найкращі 901 – 950 рейтингу);
- НУ "Львівська політехніка" (найкращі 951 – 1000 рейтингу);
- Сумський державний університет (найкращі 951 – 1000 рейтингу);
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (найкращі 1001 – 1200 рейтингу);
- Одеський національний університет імені Мечникова (найкращі 1001 – 1200 рейтингу);
- Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);
- Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);
- Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);
Що відомо про QS World University Rankings
- Це один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.
- У цьогорічному топі представлені 1500 закладів у 104 містах.
- Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 мільйонів наукових робіт, опитали понад 240 тисяч викладачів і роботодавців.
Джерело: МОН