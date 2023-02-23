Неочікувано: які топ-5 шкіл стали найкращими у світі

Рейтинг найкращих шкіл започаткували лише у 2022 році. Організатори нагородили ті школи, які зробили вагомий внесок у навчання учнів та розвиток суспільства, особливо під час пандемії COVID-19. То які школи та за які досягнення стали найкращими – читайте нижче.

Рейтинг пʼятірки найкращих шкіл світу склали T4 Education спільно з Accenture та American Express. Цей перелік вас точно здивує.

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Як оцінювали школи? Рейтинг найкращих шкіл охоплює сфери екології, інновацій, підтримки здорового способу життя, співпраці з громадами та подолання труднощів.

Які школи стали найкращими в світі

Dunoon Grammar School у Шотландії

Це державна школа, яка має від 500 до 1000 учнів і розташована у місті Данун в Шотландії (що є частиною королівства Великої Британії). Заклад освіти переміг у категорії "Співпраця з громадою", адже там прагнуть навчати молодь, налагодили співпрацю з роботодавцями.

Колектив школи проаналізував потреби молоді та пропозиції ринку. Зрештою, провели понад 50 курсів, спрямованих на здобуття необхідних для працевлаштування навичок. На заняттях студенти вивчають туризм, дизайн та морську справу, дізнаються про можливості подорожей.



Dunoon Grammar School / Фото з соцмереж

Цікаво, що під час навчання учні можуть взяти участь у стажуванні, яке значно підвищує шанси влаштуватися на бажану роботу.

Bonuan Buquig у Філіппінах

Національна середня школа Bonuan Buquig National High School перемогла у категорії "Екологія". Це державний заклад освіти у Дагупані (Філіппіни), в якому навчається понад тисячі дітей.

Школа звернула увагу на зникнення мангрових лісів, адже руйнування довкілля впливає на місцевих мешканців – переважна більшість людей живе поблизу рибних ставків і прибережних районів.



Bonuan Buquig National High School / Фото з соцмереж

Після тайфуну міська влада Дагупана почала поглиблення дна річок, щоб компенсувати завдані збитки, проте це призвело до непередбачуваних наслідків – мангрові ліси вимерли, з річок зникла риба, краби та інші молюски, що було основним джерелом прибутку та їжі для громади.

Тож, школа, заохочуючи добровольців, волонтерів та учнів щороку висаджує тисячі мангрових паростків. Посадку вздовж берегів річки вже вдалося майже повністю відновити.

Escuela Emilia Lascar в Чилі

Державна школа Escuela Emilia Lascar розташована у Пеньяфлорі (Чилі) і нараховує до 1500 учнів. заклад освіти виграв у категорії "Інновації". Бо шкільний телеканал став інструментом навчання для студентів під час пандемії.

Щоб гарантувати доступ до навчання кожному учню, колектив школи створив власний канал Emilia TV. Трансляція відбувалася в прямому ефірі щотижня спочатку через Facebook, а потім і на шкільному YouTube-каналі. Контент разом робити учні, вчителі, батьки та волонтери.



Escuela Emilia Lascar​ / Фото з соцмереж

Кошти, які школа отримала як нагороду, вона використає на власну студію, в якій учні дізнаються більше про медіа, створення аудіо- та візуального контенту.

Project Shelter Wakadogo в Уганді

Це благодійна школа у місті Гулу (Уганда), яка налічує від 300 до 500 учнів. Заклад переміг у категорії "Подолання труднощів". Проєкт Shelter Wakadogo еволюціонував із двох класних кімнат до повноцінного навчального закладу.

Школа надає учням безкоштовне шкільне харчування, медичне обслуговування та освіту. Вона стала другою домівкою для багатьох її вихованців.



Project Shelter Wakadogo / Фото з соцмереж

Коли в Уганді запровадили карантин, було зрозуміло, що онлайн-навчання неможливе. У країні лише 2 % населення має доступ до комп’ютерів, натомість школа зосередилася на проведенні домашнього навчання.

Curie Metropolitan High School у США

Це державна школа у Чикаго (США), у якій навчається понад 2 тисячі учнів. Вона перемогла у категорії "Підтримка здорового способу життя". Навчальний заклад є важливим освітнім осередком, адже надає медичні послуги, підтримує своїх вихованців та залучає їх до своїх програм.

Curie Metropolitan High School популяризує здоровий спосіб життя, процвітання та розвиток потенціалу через мистецтво. Кожен студент знайде улюблену сферу: танці, драма, анімація, оркестр, хор, електронна музика, мистецтво, скульптура і театральні технології.



Curie Metropolitan High School / Фото з соцмереж

Мистецькі проєкти школи часто є результатом співпраці із такими компаніями та командами, як NBA, Chicago Bulls і Endure Charities, Kern Studios, Adidas Sound Lab.