Не "товчьонка": як по-українськи назвати картопляне пюре

У чому помилка в назві страви "толчьонка", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Як називати "толчьонку" українською?

Ця страва з картоплі для багатьох є улюбленою. Вона – швидкий гарнір для щоденних та вишуканих ресторанних страв.

А от з назвою – не все так однозначно. В меню кафе та ресторанів найчастіше можна зустріти "пюре". А в розмовній мові побутує варіант – "товчьонка". Хоча більшість мовознавців стверджують, що ця назва – росіянізм.

Цікаво, що цю тему, зобговоренням назви страви, можна зустріти в багатьох соціальних мережах. І коментарі майорять назвами з різних куточків України. Можна почути:

товчениця;

товчанка ;

товмачка;

топтанка;

топчанка;

товтані крумплі;

товчушка;

товканька;

тумачі (тувмач);

тукмачі;

товканиця;

товченка ;

; мнячка / м'ячка;

мнена / мнята картопля ;

; ковмачка;

бараболяна товчениця.

Як бачимо, більшість назв походять від дії чи то процесу приготування страви – дієслова "товкти", тобто розминати, подрібнювати товкачем чи "м'яти / розминати". А от "толочь", тому і "толчёнка" – це точно росіянізм.

Картопляне пюре зі шпинатом: дивіться відео

Цікаво, що єдиної літературної назви – немає. Навіть словники подають найчастіше "картопляне пюре" – страва з відвареної та розім'ятої картоплі, зазвичай із додаванням молока, вершкового масла або вершків. Але ж можна сказати і:

На вечерю була товчениця з підливою.

з підливою. Бабуся приготувала смачну картопляну товченку.

А ось варіантів приготування страви – безліч: можна додати зелень (цибулю, кріп, шпинат); батат; з молочних продуктів: молоко (гаряче чи холодне), масло, сметану чи вершки; яйця.

Товчениця та інші варіанти є питомо українськими утвореннями від дієслова "товкти". Тож якщо хочеться надати мовленню народного колориту, можна сміливо використовувати і далі свої регіональні варіанти.