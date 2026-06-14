Не "товчьонка": як по-українськи назвати картопляне пюре

У чому помилка в назві страви "толчьонка", розповідаємо з посиланням на "Горох".
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Як називати "толчьонку" українською?
Ця страва з картоплі для багатьох є улюбленою. Вона – швидкий гарнір для щоденних та вишуканих ресторанних страв.
А от з назвою – не все так однозначно. В меню кафе та ресторанів найчастіше можна зустріти "пюре". А в розмовній мові побутує варіант – "товчьонка". Хоча більшість мовознавців стверджують, що ця назва – росіянізм.
Цікаво, що цю тему, зобговоренням назви страви, можна зустріти в багатьох соціальних мережах. І коментарі майорять назвами з різних куточків України. Можна почути:
- товчениця;
- товчанка;
- товмачка;
- топтанка;
- топчанка;
- товтані крумплі;
- товчушка;
- товканька;
- тумачі (тувмач);
- тукмачі;
- товканиця;
- товченка;
- мнячка / м'ячка;
- мнена / мнята картопля;
- ковмачка;
- бараболяна товчениця.
Як бачимо, більшість назв походять від дії чи то процесу приготування страви – дієслова "товкти", тобто розминати, подрібнювати товкачем чи "м'яти / розминати". А от "толочь", тому і "толчёнка" – це точно росіянізм.
Картопляне пюре зі шпинатом: дивіться відео
Цікаво, що єдиної літературної назви – немає. Навіть словники подають найчастіше "картопляне пюре" – страва з відвареної та розім'ятої картоплі, зазвичай із додаванням молока, вершкового масла або вершків. Але ж можна сказати і:
- На вечерю була товчениця з підливою.
- Бабуся приготувала смачну картопляну товченку.
А ось варіантів приготування страви – безліч: можна додати зелень (цибулю, кріп, шпинат); батат; з молочних продуктів: молоко (гаряче чи холодне), масло, сметану чи вершки; яйця.
Товчениця та інші варіанти є питомо українськими утвореннями від дієслова "товкти". Тож якщо хочеться надати мовленню народного колориту, можна сміливо використовувати і далі свої регіональні варіанти.