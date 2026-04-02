В Україні починається підготовка до трирічного навчання на бакалавраті

Міністерство освіти та науки України розпочинає підготовку до трирічного навчання на бакалавраті у вишах. Раніше у відомстві анонсували цей експеримент.

Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко. Нараду з ректорами вже провели.

Що відомо про трирічний бакалаврат?

Зараз МОН переходить до практичного втілення ідеї. Найближчим часом розпочнуть роботу над нормативною та методичною базою цього проєкту.

Освітні програми і навчальні плани мають бути підготовлені завчасно, щоб у 2029 році заклади були готові до експериментального запуску, а з 2030 року трирічний бакалаврат став звичною моделлю на тих спеціальностях, де це академічно і професійно виправдано,

– заявив посадовець.

Він зауважив, що через перехід шкіл на 12-річне навчання зміниться і підготовка випускника. Тому зміни потрібні й у вищій освіті.

Там, де зміст програми, результати навчання і вимоги до професії це дозволяють, бакалаврат має ставати трирічним. Далі – дворічна магістратура. Це відповідає сучасним тенденціям розвитку європейської освіти,

– каже Трофименко.

Які можливості отримають виші та студенти?

Така модель, за словами посадовця, дасть змогу реалізувати для студентів індивідуальні освітні траєкторії тощо. А частина вступників, які радикально змінюватимуть профіль освіти після закінчення старшої школи, зможуть пройти додатковий “компенсаційний” курс.

Цікаво! З 1 вересня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт – пілотування 12-річної школи в Україні. Він передбачає тестування нових програм. Сама реформа старшої профільної школи повноцінно розпочнеться з 2027 року.

Заступник Лісового також уточнив, що не скорочуватимуть строки навчання у межах професій зі складними технологічними вимогами або прямим впливом на безпеку та здоров’я людей. І додав, що правова можливість для трирічного бакалаврату є давно: бакалаврський рівень у законі визначений як програма обсягом 180 – 240 кредитів ЄКТС.

Трофименко також додав, що виші можуть розвивати різні формати навчання, окрім класичної моделі "бакалаврат + магістратура". Наприклад, освіту дорослих: короткі програми, сертифікатні програми, підвищення кваліфікації, освіта для ветеранів, навчання для тих, хто змінює фах, повертається до навчання після паузи, переселенців та ветеранів.

