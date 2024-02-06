Що означає колоритний вислів "на руку ковінька"
В українській мові є чимало цікавих та колоритних висловів. Тож варто збагачувати ними своє мовлення.
Зокрема, вивчати нові фразеологізми та їхні значення. Один такий цікавий назвав відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".
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Що означає "на руку ковінька"
Так, Авраменко запропонував запам'ятати таку цікаву фразу як "на руку ковінька". Також пояснив, що вона означає і що таке "ковінька".
Значення фразеологізму "на руку ковінька" таке: якраз того і треба; до речі; вигідно,
– розповів мовознавець.
Наприклад, ви можете сказати: "Ніхто не хоче їхати у відрядження. А я поїду, мені це на руку ковінька". Тобто мені саме цього і треба.
Що означає "на руку ковінька" / скриншот відео
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Що таке "ковінька"
Авраменко при цьому пояснив, що таке "ковінька".
Ковінька – це палиця із загнутим кінцем, яку використовували у давній хлоп'ячій грі,
– уточнив вчитель.
Ковінька мала приблизно те саме значення, що і ключка в хокеї. Та й за формою вони схожі, додав він.
До речі, відомий також стійкий лайливий вислів "матері його ковінька". Його вживають для вираження незадоволення, обурення,
– резюмував мовознавець.