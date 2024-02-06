Що означає колоритний вислів "на руку ковінька"

6 лютого 2024, 21:54
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В українській мові є чимало цікавих та колоритних висловів. Тож варто збагачувати ними своє мовлення.

Зокрема, вивчати нові фразеологізми та їхні значення. Один такий цікавий назвав відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1". 

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Що означає "на руку ковінька"

Так, Авраменко запропонував запам'ятати таку цікаву фразу як "на руку ковінька". Також пояснив, що вона означає і що таке "ковінька".

Значення фразеологізму "на руку ковінька" таке: якраз того і треба; до речі; вигідно,
– розповів мовознавець. 

Наприклад, ви можете сказати: "Ніхто не хоче їхати у відрядження. А я поїду, мені це на руку ковінька". Тобто мені саме цього і треба. 


Що означає "на руку ковінька" / скриншот відео 

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Що таке "ковінька"

Авраменко при цьому пояснив, що таке "ковінька". 

Ковінька – це палиця із загнутим кінцем, яку використовували у давній хлоп'ячій грі,
– уточнив вчитель.

Ковінька мала приблизно те саме значення, що і ключка в хокеї. Та й за формою вони схожі, додав він.  

До речі, відомий також стійкий лайливий вислів "матері його ковінька". Його вживають для вираження незадоволення, обурення,
– резюмував мовознавець. 

Автор: Марія Волошин