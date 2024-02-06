Що означає колоритний вислів "на руку ковінька"

В українській мові є чимало цікавих та колоритних висловів. Тож варто збагачувати ними своє мовлення.

Зокрема, вивчати нові фразеологізми та їхні значення. Один такий цікавий назвав відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

Дивіться також Викиньте носки, сапоги і перчатки: як правильно українською називати зимовий одяг

Що означає "на руку ковінька"

Так, Авраменко запропонував запам'ятати таку цікаву фразу як "на руку ковінька". Також пояснив, що вона означає і що таке "ковінька".

Значення фразеологізму "на руку ковінька" таке: якраз того і треба; до речі; вигідно,

– розповів мовознавець.

Наприклад, ви можете сказати: "Ніхто не хоче їхати у відрядження. А я поїду, мені це на руку ковінька". Тобто мені саме цього і треба.



Що означає "на руку ковінька" / скриншот відео

Дивіться також Як правильно українською назвати "бєжевий" колір

Що таке "ковінька"

Авраменко при цьому пояснив, що таке "ковінька".

Ковінька – це палиця із загнутим кінцем, яку використовували у давній хлоп'ячій грі,

– уточнив вчитель.

Ковінька мала приблизно те саме значення, що і ключка в хокеї. Та й за формою вони схожі, додав він.

До речі, відомий також стійкий лайливий вислів "матері його ковінька". Його вживають для вираження незадоволення, обурення,

– резюмував мовознавець.