В частности, изучать новые фразеологизмы и их значения. Один такой интересный назвал известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

Смотрите также Выбросьте носки, сапоги и перчатки: как правильно на украинском называть зимнюю одежду

Что означает "на руку ковінька"

Так, Авраменко предложил запомнить такую интересную фразу как "на руку ковінька". Также объяснил, что она означает и что такое "ковінька".

Значение фразеологизма "на руку ковінька" такое: как раз того и надо; кстати; выгодно,

– рассказал языковед.

Например, вы можете сказать: "Никто не хочет ехать в командировку. А я поеду, мне это "на руку ковінька (укр.)". То есть мне именно этого и надо.



Что означает "на руку ковінька" / скриншот видео

Смотрите также Как правильно на украинском назвать "бежевый" цвет

Что такое "ковінька"

Авраменко при этом объяснил, что такое "ковінька" (укр.).

Ковінька – это палка с загнутым концом, которую использовали в древней мальчишеской игре,

– уточнил учитель.

Ковинька имела примерно то же значение, что и клюшка в хоккее. И по форме они похожи, добавил он.

Кстати, известно также устойчивое бранное выражение "матери его ковинька". Его употребляют для выражения недовольства, возмущения,

– резюмировал языковед.