Ціну на проживання у гуртожитку встановлює керівництво відповідного вишу. Сума оплати залежить від площі житла, кількості мешканців у кімнаті, вартості комунальних послуг тощо.

Є виші, які коригують ціну відповідно до розміру стипендії – не більше ніж 40%. Про це інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Які ціни на проживання у гуртожитках вишів в Україні?

Київ

Студмістечко КПІ імені Ігоря Сікорського з січня 2025 року підвищило ціни на проживання у гуртожитках. Вартість зросла приблизно на 15%.

Найменше треба віддати за проживання у гуртожитках коридорного типу (№ 1,3,4,6,7,8) – 800 гривень за місяць (4 людини у кімнаті). Вартість проживання у гуртожитках блочного типу (№ 10, 15, 16) становить 1 186 гривень. Найвища ціна у гуртожитку №5 – 1603 гривні (за умови розміщення 4 осіб у кімнаті). Якщо ви хочете мешкати самі, маєте сплачувати щомісячно 5 605 гривень.

У гуртожитках від Національного університету імені Тараса Шевченка вартість стартує від 750 гривень (якщо встановлені електролічильники) на місяць. Ціна на проживання у гуртожитку поліпшеного типу – 1427 гривень на місяць. У гуртожитку післядипломної освіти – 2 220 гривень на місяць.

Проживання у гуртожитках Київського національного університету будівництва та архітектури коштує 960 гривень на місяць. При цьому оплату потрібно здійснити одразу за 10 місяців одним чеком.

Вартість проживання у гуртожитках Київського столичного університету імені Бориса Грінченка коливається від 770 до 1150 гривень за місяць. Оплачувати також треба одразу за 10 місяців.

Львів

Ціна на проживання у гуртожитках Національного університету "Львівська політехніка" становить 800 гривень.

Така сама вартість – у гуртожитках від Львівського національного університету ім. Івана Франка. Втім ціна для аспірантів і студентів заочної форми майже вдвічі вища – 1920 гривень на місяць.

Національний лісотехнічний університет України пропонує студентам проживати у гуртожитку за 800 гривень на місяць.

У гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – така сама ціна для студентів. А от за місяць проживання аспірантам доведеться віддати 1500 гривень.

Харків

Студенти Харківського національного університету імені Каразіна платять за місяць проживання у гуртожитку вишу 800 гривень. Кімнати тут розраховані на 3-4 особи.

