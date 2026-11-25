В Україні змінили граничний розмір плати за гуртожиток для студентів
Міністерство освіти і науки України змінило граничну плату за проживання у гуртожитках фахових коледжів і вишів. Тепер її розмір не може перевищувати 20 відсотків від суми звичайної академічної стипендії.
Про це вказано у відповідному наказі освітнього відомства.
Скільки тепер платитимуть студенти?
У фахових коледжах для студентів, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання та отримують безоплатне триразове харчування, оплата за гуртожиток не може перевищувати 10 відсотків від розміру мінімальної академічної стипендії. Мовиться про ту, що передбачена законодавством для студентів закладів освіти, які здобувають відповідний освітньо-професійний ступінь.
Для студентів, які забезпечені безоплатним одноразовим харчуванням, оплата за гуртожиток не може перевищувати 15 відсотків від суми стипендії, передбаченої законодавством.
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Також МОН унормувало категорії студентів, яких забезпечують безоплатним проживанням у гуртожитках. До пільгових категорій належать сироти, учасники бойових дій або їхні діти віком до 23 років, полонені або їхні діти віком до 23 років, а також інші категорії, зокрема й за рішенням місцевої влади.
Також у наказі унормували право на проживання в гуртожитках з пільговою оплатою в розмірі 50% для дітей, які проживають у населених пунктах на лінії розмежування, та дітей-переселенців, які навчаються за денною формою, якщо вони не отримують допомогу на проживання.
Як змінився розмір стипендій з вересня?
- З 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі збільшили академічні стипендії для студентів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
- Зросла і частина іменних виплат та стипендій для переможців олімпіад і конкурсів.
- Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів за пропозицією МОН.
- Студенти профтехів отримуватимуть 2 500 гривень на місяць, коледжів – 3 020 гривень, вишів – 4 000 гривень на місяць.