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Об этом говорится в соответствующем приказе министерства образования.

Сколько теперь будут платить студенты?

В профессиональных колледжах для студентов, обучающихся по программам подготовки мастеров производственного обучения и получающих бесплатное трехразовое питание, плата за общежитие не может превышать 10 процентов от размера минимальной академической стипендии. Речь идет о той, что предусмотрена законодательством для студентов учебных заведений, получающих соответствующую образовательно-профессиональную степень.

Для студентов, обеспеченных бесплатным одноразовым питанием, плата за общежитие не может превышать 15 процентов от суммы стипендии, предусмотренной законодательством.

Интересно Каковы цены на проживание в общежитиях в университетах Киева, Львова, Харькова и кто их устанавливает.

Также МОН определило категории студентов, которым предоставляется бесплатное проживание в общежитиях. К льготным категориям относятся сироты, участники боевых действий или их дети в возрасте до 23 лет, пленные или их дети в возрасте до 23 лет, а также другие категории, в том числе по решению местных властей.

Также в приказе закреплено право на проживание в общежитиях с льготной оплатой в размере 50% для детей, проживающих в населенных пунктах на линии разграничения, и детей-переселенцев, обучающихся по дневной форме, если они не получают пособие на проживание.

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