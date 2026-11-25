Adv

Про це вказано у відповідному наказі освітнього відомства.

Скільки тепер платитимуть студенти?

У фахових коледжах для студентів, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання та отримують безоплатне триразове харчування, оплата за гуртожиток не може перевищувати 10 відсотків від розміру мінімальної академічної стипендії. Мовиться про ту, що передбачена законодавством для студентів закладів освіти, які здобувають відповідний освітньо-професійний ступінь.

Для студентів, які забезпечені безоплатним одноразовим харчуванням, оплата за гуртожиток не може перевищувати 15 відсотків від суми стипендії, передбаченої законодавством.

Цікаво Які ціни на проживання у гуртожитках в університетах Києва, Львова, Харкова і хто їх встановлює.

Також МОН унормувало категорії студентів, яких забезпечують безоплатним проживанням у гуртожитках. До пільгових категорій належать сироти, учасники бойових дій або їхні діти віком до 23 років, полонені або їхні діти віком до 23 років, а також інші категорії, зокрема й за рішенням місцевої влади.

Також у наказі унормували право на проживання в гуртожитках з пільговою оплатою в розмірі 50% для дітей, які проживають у населених пунктах на лінії розмежування, та дітей-переселенців, які навчаються за денною формою, якщо вони не отримують допомогу на проживання.

Як змінився розмір стипендій з вересня?