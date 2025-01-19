10 відомих цитат українських письменників і поетів, які має знати кожен
- Українські письменники та поети залишили у творах багато відомих цитат, які не втрачають актуальності.
- 24 Канал пропонує 10 відомих цитат, серед яких вислови Ліни Костенко, Івана Багряного, Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Симоненка, Лесі Українки та Олеся Гончара.
Українські поети та письменники залишили поколінням неоціненний творчий скарб. Їхні твори містять, зокрема, чимало красивих цитат та неологізмів.
Окремі вислови навіть стали крилатими і не втрачають актуальності до сьогодні. Тож 24 Канал пропонує 10 відомих цитат українських авторів, які варто запам'ятати.
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10 відомих цитат з творів українських письменників і поетів
Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки.
(Ліна Костенко)
- "Сміливі завжди мають щастя". (Іван Багряний, "Тигролови").
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. (Ліна Костенко).
- В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. (Тарас Шевченко).
Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. (Іван Франко).
- Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Василь Симоненко
"Лиш боротись — значить жить!". (Іван Франко).
- "Орлині крила маєм за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі." (Леся Українка).
“Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.” (Іван Багряний);
- Живе не той, хто чадить. Живе – хто іскрить! (Олесь Гончар).