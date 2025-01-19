10 відомих цитат українських письменників і поетів, які має знати кожен

Українські поети та письменники залишили поколінням неоціненний творчий скарб. Їхні твори містять, зокрема, чимало красивих цитат та неологізмів.

Окремі вислови навіть стали крилатими і не втрачають актуальності до сьогодні. Тож 24 Канал пропонує 10 відомих цитат українських авторів, які варто запам'ятати.

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10 відомих цитат з творів українських письменників і поетів

Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки.

(Ліна Костенко)

"Сміливі завжди мають щастя". (Іван Багряний, "Тигролови").

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. (Ліна Костенко).

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. (Тарас Шевченко).

Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. (Іван Франко).

Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Василь Симоненко

"Лиш боротись — значить жить!". (Іван Франко).

"Орлині крила маєм за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі." (Леся Українка).

“Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.” (Іван Багряний);