Отдельные выражения даже стали крылатыми и не теряют актуальности до сих пор. Поэтому 24 Канал предлагает 10 известных цитат украинских авторов, которые стоит запомнить.
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10 известных цитат из произведений украинских писателей и поэтов
Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки.
(Ліна Костенко)
- "Сміливі завжди мають щастя". (Іван Багряний, "Тигролови").
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. (Ліна Костенко).
- В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. (Тарас Шевченко).
Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. (Іван Франко).
- Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Василь Симоненко
"Лиш боротись — значить жить!". (Іван Франко).
- "Орлині крила маєм за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі." (Леся Українка).
“Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.” (Іван Багряний);
- Живе не той, хто чадить. Живе – хто іскрить! (Олесь Гончар).