Учні у Литві вивчатимуть твори Тараса Шевченка

Школярі у Литві вивчатимуть твори українського письменника і поета Тараса Шевченка. Міністерство освіти, науки та спорту додало їх до загальної програми з литовської мови та літератури.

Про це повідомляє Delfi.

Школярі у Литві вивчатимуть твори Шевченка

У цьому навчальному році твори Кобзаря будуть рекомендованими. А от з вересня 2027 року його творчість стане обов’язковою для одинадцятикласників, які вивчають литовську мову та літературу за розширеним курсом.

Тарас Шевченко важливий не лише для українців. Це автор епохи романтизму європейського масштабу, чиї твори й сьогодні дають змогу обговорювати універсальні теми свободи, ідентичності, людської гідності та культурної пам’яті. Крім того, його пов’язує з Вільнюсом історичний зв’язок: поет кілька років мешкав тут, навчався живопису й полюбив це місто. У Вільнюсі також є кілька пам’ятних знаків, що увічнюють його пам’ять,

– повідомила міністерка освіти Литви Рамінта Поповене.

За даними міністерства, у цьому навчальному році твори Шевченка можуть бути рекомендовані восьмикласникам, а також учням III класу гімназії, які вивчають литовську мову та літературу за загальним курсом.

Які вірші класика будуть у програмі

До переліку рекомендованих творів увійшли "Заповіт" Т. Шевченка та "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні та поза її межами – моє дружнє послання".

З наступного навчального року творчість Шевченка стане обов’язковою для учнів III класу гімназії, які обрали розширений курс литовської мови та літератури. У розділі програми, присвяченому романтизму, вивчатимуть вірші українського письменника, які вчитель обере на власний розсуд.