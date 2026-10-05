Об этом сообщает Delfi.

Школьники в Литве будут изучать произведения Шевченко

В этом учебном году произведения Кобзаря будут рекомендованными. А с сентября 2027 года его творчество станет обязательным для одиннадцатиклассников, изучающих литовский язык и литературу по расширенному курсу.

Тарас Шевченко важен не только для украинцев. Это автор эпохи романтизма европейского масштаба, чьи произведения и сегодня позволяют обсуждать универсальные темы свободы, идентичности, человеческого достоинства и культурной памяти. Кроме того, его с Вильнюсом связывает историческая связь: поэт несколько лет жил здесь, учился живописи и полюбил этот город. В Вильнюсе также есть несколько памятных знаков, увековечивающих его память,

– сообщила министр образования Литвы Раминта Поповене.

По данным министерства, в этом учебном году произведения Шевченко могут быть рекомендованы восьмиклассникам, а также ученикам III класса гимназии, изучающим литовский язык и литературу по общему курсу.

Какие стихотворения классика войдут в программу

В перечень рекомендованных произведений вошли "Завещание" Т. Шевченко и "И мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим в Украине и за ее пределами – мое дружеское послание".

Со следующего учебного года творчество Шевченко станет обязательным для учащихся III класса гимназии, выбравших расширенный курс литовского языка и литературы. В разделе программы, посвященном романтизму, будут изучать стихи украинского писателя, которые учитель выберет на своё усмотрение.