Творчість воїна та письменника Павла Вишебаби вивчатимуть у школі

Оповідання "Марсіани" воїна та письменника Павла Вишебаби вивчатимуть у школі. Його включили у навчальну програму.

Оповідання стане частиною програми 7 класу з української літератури. Зауважимо, що воно входить до збірки "Тільки не пиши мені про війну".

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"Марсіан" Павла Вишебаби вивчатимуть у школі

Вишебаба поділився у соцмережах також спогадом про це оповідання.

Коли я прочитав його на творчому вечорі в Ужгороді, перший командир моєї бригади, полковник Юрій Беляков вийшов на сцену з мокрими очима і сказав у мікрофон: "Все так і було". Сподіваюсь, підлітки також зможуть це відчути,

– написав воїн.

"Марсіани" засновані на реальних подіях і розповідають про перебування бригади Вишебаби на Донеччині на початку повномасштабного вторгнення Росії. У той час військові заходять переночувати у спорожнілий дитсадок, у якому ще ніби зранку були діти.

Ми з нашим камуфляжним одягом і брудними берцями, з нашою зброєю і неголеними обличчями виглядаємо тут, як прибульці з іншої планети. Тепер вже ми почуваємось марсіанами, які прибули на затишну Землю,

– мовиться в оповіданні.



"Марсіани" Павла Вишебаби / фото з фейсбук-сторінки письменника

У коментарях до допису Вишебаби українці зазначають: дуже раді, що їхні діти вивчатимуть його твір у школі.

Зауважимо, що дебютна книга Павла Вишебаби "Тільки не пиши мені про війну" побачила світ наприкінці 2022 року. За перші 15 днів вона стала бестселером.