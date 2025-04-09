Коли і як відбуватиметься творчий конкурс на бакалаврат у виші у 2025 році

Цьогоріч для вступу на мистецькі спеціальності у виші України треба пройти творчий конкурс, а не лише подати результати НМТ. І саме цей конкурс буде ключовим критерієм для вступу.

Про це зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Дистанційно у 2025 році можуть проходити творчий конкурс лише вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або складали цьогоріч НМТ за кордоном.

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Коли реєстрація на творчі конкурси

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту і мають відповідний документ.

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах здійснюється:

для вступу на бюджет – з 3 липня до 18:00 10 липня;

для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Інформацію про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюють на офіційному вебсайті ЗВО або його відокремленого структурного підрозділу.

Заяви для участі у вступних випробуваннях у вишах подають через особисті електронні кабінети вступників. У паперовій формі це можна зробити у разі відсутності особистого електронного кабінету вступника.

ЗВО у своїх Правилах прийому можуть встановлювати перелік додаткових документів, необхідних для вступу, якщо це спричинено особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступників, які проходять творчі конкурси, допускають до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

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Коли будуть творчі конкурси

Творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводять у декілька потоків з 8 до 19 липня включно.

Для вступу виключно на контракт творчі конкурси проводять до 1 серпня.

Заклади освіти зобов'язані забезпечити відеозапис творчого конкурсу не менше ніж з двох камер відеоспостереження, оприлюднення на сайті вишу, а також зберігання відеоматеріалів після проведення творчого конкурсу та знеособлених письмових робіт учасників конкурсу творчих здібностей на цих ресурсах у відкритому доступі протягом одного року у вигляді активних інтернет-посилань.

Відеозапис творчого конкурсу вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території не оприлюднюють, але зберігають у приймальній комісії.

Які програми творчих конкурсів

Програми творчих конкурсів, структура та порядок оцінювання розробляють і затверджують приймальні комісії вишів не пізніше ніж 30 березня 2025 року. Не допускають включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюють на вебсайтах вишів. У програмах мають бути критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

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Як оцінюють і як дізнатися результати творчих конкурсів

За результатами творчого конкурсу учаснику виставляють оцінку за шкалою 100 – 200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку досягнень вступника ("незадовільно").

Оцінювання й оприлюднення результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше ніж наступного дня за днем його проведення.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включно з інформацією про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюють шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах вишів і вносять до ЄДЕБО з відповідним відображенням у відповідних спеціальностях та закладах освіти на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.