Об этом отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Дистанционно в 2025 году могут проходить творческий конкурс только поступающие, которые находятся на временно оккупированных территориях или составляли в этом году НМТ за рубежом.
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Когда регистрация на творческие конкурсы
В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, которые получили полное общее среднее образование и имеют соответствующий документ.
Регистрация заявлений на участие в творческих конкурсах осуществляется:
- для поступления на бюджет – с 3 июля до 18:00 10 июля;
- для поступления исключительно на контракт – с 3 июля до 18:00 25 июля.
Информацию о сроках приема заявлений и документов для участия в творческом конкурсе обнародуют на официальном веб-сайте ЗВО или его обособленного структурного подразделения.
Заявления для участия во вступительных испытаниях в вузах подают через личные электронные кабинеты абитуриентов. В бумажной форме это можно сделать в случае отсутствия личного электронного кабинета поступающего.
ЗВО в своих Правилах приема могут устанавливать перечень дополнительных документов, необходимых для поступления, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.
Поступающих, которые проходят творческие конкурсы, допускают к участию в нем при наличии оригинала документа, удостоверяющего личность.
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Когда будут творческие конкурсы
Творческие конкурсы для поступления по всем источникам финансирования проводят в несколько потоков с 8 до 19 июля включительно.
Для поступления исключительно на контракт творческие конкурсы проводят до 1 августа.
Учебные заведения обязаны обеспечить видеозапись творческого конкурса не менее чем с двух камер видеонаблюдения, обнародования на сайте вуза, а также хранения видеоматериалов после проведения творческого конкурса и обезличенных письменных работ участников конкурса творческих способностей на этих ресурсах в открытом доступе в течение одного года в виде активных интернет-ссылок.
Видеозапись творческого конкурса поступающих, которые находятся на временно оккупированной территории не обнародуют, но сохраняют в приемной комиссии.
Какие программы творческих конкурсов
Программы творческих конкурсов, структура и порядок оценивания разрабатывают и утверждают приемные комиссии вузов не позднее 30 марта 2025 года. Не допускают включения в творческие конкурсы заданий, выходящих за пределы указанных программ.
Программы творческих конкурсов обязательно обнародуют на сайтах вузов. В программах должны быть критерии оценивания, структура оценки и порядок оценивания подготовленности поступающих.
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Как оценивают и как узнать результаты творческих конкурсов
По результатам творческого конкурса участнику выставляют оценку по шкале 100 – 200 баллов (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке достижений абитуриента ("неудовлетворительно").
Оценивание и обнародование результатов творческого конкурса должно состояться не позднее чем на следующий день за днем его проведения.
Официальное объявление результатов творческих конкурсов на места государственного и регионального заказа, включая информацию о достижении минимального проходного балла, осуществляют путем размещения соответствующих сведений на официальных сайтах вузов и вносят в ЕГЭБО с соответствующим отображением в соответствующих специальностях и учебных заведениях на сайте Вступ.ОСВИТА.UA.