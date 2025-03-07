Об этом свидетельствуют весовые коэффициенты предметов НМТ, которые согласовали нынешним Порядком приема в ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Для кого творческий конкурс будет основным при поступлении

Так, результаты творческого конкурса будут иметь наибольшее влияние в отборе абитуриентов, ведь составят 60% от конкурсного балла.

В то же время поступающие обязательно должны сдавать и национальный мультипредметный тест и подать во время вступительной кампании его результаты. Однако последние будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс: по 10% конкурсного балла за каждый предмет.

Так, для поступления на творческие специальности (в случае распределения веса баллов между ТК и НМТ на уровне 60 – 40) баллы по каждому предмету НМТ будут играть нерешающую роль в сумме общего вступительного балла, но все же будут иметь место. Ведь поступление в учреждения высшего образования требует подтверждения знаний, полученных в школе. Поэтому составление НМТ, в том числе и для творческих и спортивных специальностей, является обязательным.

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В то же время сдача НМТ расширяет возможности для поступающего. Ведь абитуриент будет иметь возможность подавать заявления не только на художественные, но и на все другие специальности, а также выбирать место обучения с учетом результатов конкурсного отбора.