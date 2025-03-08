Зачисление поступающих на эти специальности имеет определенные особенности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какие специальности будут иметь поддержку государства

При поступлении на соответствующие специальности для получения степени бакалавра применяют, в частности, отраслевой коэффициент к конкурсному баллу 1,02 для поданных заявлений с приоритетностью 1 и 2.

Также для зачисления на такие специальности поступающим для получения степени бакалавра может к конкурсному баллу добавляться балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учреждения высшего образования.

Для специальностей, которым оказывают особую поддержку, также применяют квалификационный минимум государственного заказа – минимальное количество поступающих, которых могут рекомендовать на открытое конкурсное предложение во время адресного размещения бюджетных мест для открытия набора на нее.

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Определяют квалификационный минимум государственного заказа учреждения высшего образования. Если квалификационного минимума государственного заказа для открытого конкурсного предложения не установили, он будет равен одному месту.

Также вузы могут самостоятельно перераспределять максимальные объемы государственного заказа по любым специальностям в пользу специальностей, которым оказывают особую поддержку.

Кроме того, для поступающих на эти специальности, которые поступили на контракт и имеют конкурсный балл не менее 125,000, возможен перевод на бюджет в случае имеющихся вакантных мест

Перечень специальностей, которым оказывают особую поддержку