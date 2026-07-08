Розпочались творчі конкурси та співбесіди для вступу на бакалаврат

У нашій державі триває вступна кампанія до вишів 2026 року. Також вже стартували індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для майбутніх бакалаврів.

Про це інформує Osvita.ua. Співбесіди проходитимуть вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі.

Хто і коли складатиме творчий конкурс

Творчі конкурси повинні пройти абітурієнти, які вступають на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.

Вступні випробування у вишах для абітурієнтів, які вступають на бюджет і контракт, триватимуть з 8 по 19 липня включно. Для вступників винятково на контракт такі вступні іспити триватимуть до 1 серпня.

Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс ЗВО проводять у межах одного етапу.

Учасники вступних випробувань отримають позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або негативну ("незадовільно").

Матеріали вступних випробувань, зокрема й відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігатимуть не менше ніж один рік. Потім знищують, про що складуть акт.

Після оприлюднення оцінок за вступні випробування не пізніше ніж 12:00 6 серпня сформують списки осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет і на контракт.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 11 серпня.

Зарахування вступників відбувається не пізніше ніж 13 серпня.

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