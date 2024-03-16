Учитель інформатики вразив креативним завданням: учні створили меми

Український учитель інформатики Руслан Циганков вразив своїх учнів та мережу домашнім завданням. Школярі натомість покреативили і відповіли педагогу тією ж монетою.

Цікавими та смішними відповідями Циганков поділився у соцмережі. Зокрема, показав назагал, які меми створили його учні.

Дивіться також Ідеї вражають: українські учні використовують ШІ для розв'язання глобальних проблем

Учитель вразив учнів цікавим завданням

Так, учитель розповів, що дав завдання своїм учням зробити у фотошопі мем зі собою.



Мем учнів / фото з твіттера (Х) Руслана Циганкова

На одному з мемів учні зобразили обличчя вчителя на фото, де його заарештували нібито за те, що дитину на уроці вдарило струмом.



Мем учнів / фото з твіттера (Х) Руслана Циганкова

Ще на одній картинці, якою поділився Циганков, його зобразили у ролі санітара, який разом із колегою несе тіло, адже оголосив про контрольну.



Мем учнів / фото з твіттера (Х) Руслана Циганкова

Користувачі соцмережі Х вражені такими методами навчання та від талантів школярів. Чимало краян зазначили, що хотіли б і у своїй школі такого педагога.

Дивіться також Чимало українських учителів не може пояснити суть реформи НУШ

Що каже Руслан Циганков про методи викладання

Учитель зізнався: намагається бути для учнів не просто вчителем, а наставником, старшим братом, другом, до якого вони завжди можуть звернутися по пораду та допомогу.

І я дуже ціную ці стосунки. Як і вони,

– наголосив педагог.

При цьому він додав, що на перерві школярі приходять до нього, аби поспілкуватися на різні теми. Він дуже цінує те, що дітям цікава його думка.