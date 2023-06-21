Оголосили переможців і лауреатів конкурсу "Учитель року-2023"
21 червня 2023, 14:07Читать новость на русском
Міносвіти України оприлюднило список переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023". За звання "найкращого" педагоги змагалися у чотирьох номінаціях.
Хто переміг, а хто став лауреатом Всеукраїнського конкурсу, читайте далі. Деталі, зокрема, вказали у наказі МОН.
Читайте МОН назвало терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"
Оголосили переможців і лауреатів конкурсу "Учитель року-2023"
Переможцями конкурсу 2023 року стали:
- Олег Володимирович Денисов – учитель предмета "Захист України" Одеського ліцею №1 імені Бистріної;
- Ілля Сергійович Донченко – вчитель фізичної культури Запорізької гімназії №50;
- Олена Миколаївна Жадан – учителька предмета "Основи здоров'я" Шелудьківського ліцею Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області;
- Наталія Володимирівна Маценко – учителька початкових класів Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області.
"Срібло" здобули:
- Алла Іванівна Бендюг – учителька початкових класів Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області;
- Сергій Борисович Гапанчак – учитель предмета "Захист України" Рівненського ліцею №15;
- Тетяна Петрівна Густєй – учителька предмета "Основи здоров'я" Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 міста Суми;
- Богданна Василівна Олійник – учителька фізичної культури Отинійського ліцею Отинійської селищної ради Івано-Франківської області.
Лауреати конкурсу, що посіли третє місце є:
- Євгенія Василівна Білаш – викладачка фізичного виховання Наукового ліцею "Політ" при обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка;
- Олег Володимирович Ситник – учитель предмета "Захист України" Запорізької спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей";
- Юлія Вікторівна Ситюк – учителька початкових класів Новознам'янської гімназії Піщанської сільської ради Полтавської області;
- Сергій Васильович Філоненко – учитель предмета "Основи здоров'я" Запорізької спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей".
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Терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"
У 2024 році конкурс відбудеться у таких номінаціях:
- географія;
- образотворче мистецтво;
- українська мова та література;
- фізика.
Зареєструватися для участі у конкурсі вчителі можуть з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року.
Конкурс відбудеться у два тури:
- перший – листопад 2023 – лютий 2024 року;
- другий – квітень – травень 2024 року.