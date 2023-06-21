Міносвіти України оприлюднило список переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023". За звання "найкращого" педагоги змагалися у чотирьох номінаціях.

Хто переміг, а хто став лауреатом Всеукраїнського конкурсу, читайте далі. Деталі, зокрема, вказали у наказі МОН.

Читайте МОН назвало терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"

Оголосили переможців і лауреатів конкурсу "Учитель року-2023"

Переможцями конкурсу 2023 року стали:

Олег Володимирович Денисов – учитель предмета "Захист України" Одеського ліцею №1 імені Бистріної;

Ілля Сергійович Донченко – вчитель фізичної культури Запорізької гімназії №50;

Олена Миколаївна Жадан – учителька предмета "Основи здоров'я" Шелудьківського ліцею Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області;

Наталія Володимирівна Маценко – учителька початкових класів Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області.

"Срібло" здобули:

Алла Іванівна Бендюг – учителька початкових класів Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області;

Сергій Борисович Гапанчак – учитель предмета "Захист України" Рівненського ліцею №15;

Тетяна Петрівна Густєй – учителька предмета "Основи здоров'я" Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 міста Суми;

Богданна Василівна Олійник – учителька фізичної культури Отинійського ліцею Отинійської селищної ради Івано-Франківської області.

Лауреати конкурсу, що посіли третє місце є:

Євгенія Василівна Білаш – викладачка фізичного виховання Наукового ліцею "Політ" при обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка;

Олег Володимирович Ситник – учитель предмета "Захист України" Запорізької спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей";

Юлія Вікторівна Ситюк – учителька початкових класів Новознам'янської гімназії Піщанської сільської ради Полтавської області;

Сергій Васильович Філоненко – учитель предмета "Основи здоров'я" Запорізької спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей".

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Терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"

У 2024 році конкурс відбудеться у таких номінаціях:

географія;

образотворче мистецтво;

українська мова та література;

фізика.

Зареєструватися для участі у конкурсі вчителі можуть з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року.

Конкурс відбудеться у два тури: