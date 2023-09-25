В Україні стартувала реєстрація на конкурс "Учитель року – 2024"

25 вересня 2023, 18:02
Читать новость на русском

Джерело:

osvita.ua

В Україні стартувала реєстрація на щорічний Всеукраїнський конкурс "Учитель року – 2024". Учасники можуть позмагатися за звання "найкращого" у кількох номінаціях.

Так, номінацій загалом чотири. Що мають знати учасники, читайте далі. 

Дивіться також Як відбуватиметься конкурс "Учитель року – 2024"

Стартувала реєстрація на конкурс "Учитель року – 2024"

Конкурс відбудеться у таких чотирьох номінаціях:

  • географія;
  • образотворче мистецтво;
  • українська мова та література;
  • фізика. 

Участь у конкурсі можуть узяти вчителі з педагогічним стажем не менше 3 років. 

При цьому основним місцем роботи педагога має бути школа або училище. 

Реєстрація вчителів відбувається на спеціальній реєстраційній платформі конкурсу і триває до 16 жовтня 2023 року.

Автор: Марія Волошин