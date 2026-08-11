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Освіта Освіта в Україні Конкурс "Учитель року – 2027": коли реєстрація та які є номінації
11 серпня, 18:14
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Оновлено - 18:16, 11 серпня

Конкурс "Учитель року – 2027": коли реєстрація та які є номінації

Марія Волошин

Педагогам в Україні пропонують зареєструватися для участі в традиційному конкурсі "Учитель року – 2027". Це можна буде зробити з 18 жовтня до 9 листопада.

Такі терміни вказані у відповідному документі МОН. Мета конкурсу – підвищення престижності професії вчителя та виявлення й підтримка талановитих педагогів.

Коли реєстрація на конкурс 

У наступному навчальному році у конкурсі братимуть участь педагоги у чотирьох номінаціях: 

  • "Біологія";

  • "Захист України";

  • "Інформатика";

  • "Українська мова та література". 

Конкурс відбудеться у межах двох турів:

  • перший – з грудня 2026 року до лютого 2027 року; 

  • другий – квітень – травень 2027 року.

Умови та порядок проведення конкурсу затвердять та оприлюднять до 1 жовтня.

Хто переміг цьогоріч 

Переможцями конкурсу "Учитель року – 2026" стали:

  • у номінації "Англійська мова" – Іван Коперльос із Закарпатської області;

  • у номінації "Громадянська освіта" – Ілля Лучінський з Одещини;

  • у номінації "Математика" – Наталія Щедріна з Харкова;

  • у номінації "Початкова освіта" – Дарія Дорош із Чернівців.

Ми також інформували, що в Україні оголосили список 50 найкращих учителів України 2026 року.

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