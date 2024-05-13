"Учителі підлаштовуються": у Раді розповіли, чому "гальмує" реформа середньої освіти

Реформа середньої освіти "гальмує", адже педагоги здебільшого обирають програми навчання, які максимально схожі на старі. Тож НУШ треба реанімувати.

Про це заявив заступник очільника Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин. І додав, що потрібні радикальні міри.

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Як реанімувати реформу НУШ

Освітянин каже, що у засновників ідеології НУШ були зовсім інші погляди на початку реалізації реформи. Сьогодні система підлаштовується під зовнішні параметри.

Вчителі здебільшого обирають програми, які максимально схожі на старі. Вони підлаштовуються. Тут немає нічого поганого. Бо поки вони дочекаються підручника, поки зрозуміють. Вони думають: "Я потихеньку буду переходити. Може, в наступному класі оберу". Але це не те, що хотілося тим, хто закладав ідеологію НУШ на старті,

– каже нардеп.

Тому, за словами Колебошина, реанімація реформи на часі. Він вважає: потрібні радикальні міри, в іншому разі реформа НУШ буде де-факто імітацією змін.

Нардеп також зазначив, що в Україні діє академічна свобода, тож педагоги та школа можуть створювати власні навчальні програми, які відповідають стандарту. При цьому повинні не забути погодити їх у Службі якості освіти.

Одиниці шкіл по країні користуються цією академічною свободою. На жаль. Здебільшого це роблять наукові ліцеї, традиційно сильні потужні освітні центри,

– резюмував освітянин.

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Як втілюватимуть реформу НУШ