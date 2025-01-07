Навантаження важливе: як масштабуватимуть "учительську тисячу"

Учителі в Україні з січня 2025 року отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати – "учительську тисячу". Її масштабуватимуть залежно від навантаження педагога.

Відповідні роз'яснення містить лист МОН, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Документ надіслали обласним департаментам освіти та науки.

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Чи збільшуватимуть суму "учительської тисячі"

Розмір доплати вчителю визначатимуть пропорційно до обсягу навчального навантаження або обсягу педагогічної роботи, яка він виконує. Якщо вчитель має навантаження менше, ніж унормована ставка, він отримуватиме базові 1300 гривень (1000 гривень "на руки").

Якщо педагог суміщає посади, наприклад, адміністративну та вчительську, або психолога та вчителя, асистента вчителя та вихователя групи продовженого дня тощо, то в такому разі доплату нараховуватимуть у розмірі 1300 гривень за основною посадою та пропорційно від годин на другій посаді.

До прикладу, практичний психолог (основне місце роботи, основна посада) на 0,25 ставки (менше ставки), який має навантаження за тарифікацією як вчитель 18 годин на тиждень, матиме розмір доплати 1300 гривень незалежно від обсягу педагогічної роботи як практичному психологу та 1300 гривень як вчителю.

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Що відомо про доплати вчителям