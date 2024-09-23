Учні в Україні вчитимуться на рік довше: Лісовий назвав причину

З 2027 року Міносвіти України запровадить трирічну профільну середню освіту. Тобто учні вчитимуться у школі вже не 11, а 12 років.

З 2025 року МОН запустить відповідний пілотний проєкт. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час обговорення цієї реформи розповів, чому потрібні такі зміни.

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Чому учнів Україні вчитимуться 12 років

Посадовець зазначив, що реформу змоделювали так, щоб учні після закінчення школи приходили краще підготовленими до університету.

За словами міністра, учні зможуть обирати профілі відповідно до зацікавлень. Також після 9 класу зможуть йти вчитися у професійний коледж і швидше здобути нову професію.

Лісовий уточнив, що з 2027 року учням у 9 класі треба буде ухвалити усвідомлене рішення: перейти навчатися в академічний ліцей або в професійний коледж – відповідно до своїх інтересів та здібностей.

Також міністр коротко анонсував і зміни у сфері вищої освіти.

Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що відомо про реформу профільної середньої освіти

З 2027 року в Україні запровадять трирічну профільну середню освіту.

Зміни відбудуться щодо 10 – 12 класів.

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків розповів Освіті 24, що у 2027 році учні, які підуть у 10 клас, матимуть новий тип закладів освіти: академічні ліцеї або професійні коледжі.

У цих закладах вони здобуватимуть освіту за новими стандартами.

Старша профільна школа матиме профіль – це окремо визначені навчальні програми, які матимуть ядро, базовий компонент і поглиблене вивчення окремих предметів, а також – певну кількість годин на вибір, коли учень взагалі зможе вибирати сам ті предмети, які він хоче вивчати.

Так, з'явиться додатковий рік. Це – 10 клас, адаптаційний рік.

Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.