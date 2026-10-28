З цих областей України випускники найчастіше виїжджають на навчання за кордон
В Україні зараз здобуває освіту трохи більше ніж 1 мільйон студентів. Натомість до першого класу йдуть у кілька разів менше дітей.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.
Скільки дітей навчається в Україні
Торік у нашій державі, за словами посадовця, народилося близько 168 тисяч дітей. А частина випускників шкіл щороку виїжджає за кордон.
У вишах України зараз навчається трохи більше ніж мільйон студентів. У дев’ятих класах — близько 400 тисяч дітей, а в перших класах — 215 тисяч.
Водночас, за даними МОН, у 2026/2027 навчальному році до перших класів зарахували 243 398 дітей.
Завгородній також розповів, що щороку частина випускників шкіл не продовжує навчання в університетах або коледжах нашої держави, а виїжджає за кордон. За його словами, частка таких випускників залишається стабільною.
З яких областей випускники найчастіше їдуть за кордон
Заступник міністра уточнив, що найбільше випускників шкіл виїжджає за кордон із Закарпатської та Чернівецької областей.
Загалом новий навчальний рік в Україні розпочали близько 3 мільйонів учнів. Понад 8 тисяч шкіл працюватимуть в очному форматі.
Раніше ми інформували, що Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин. Документ гарантує дітям із нацменшин та корінних народів нашої держави, мови яких є офіційними мовами ЄС, право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.