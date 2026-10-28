З цих областей України випускники найчастіше виїжджають на навчання за кордон

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.

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Скільки дітей навчається в Україні

Торік у нашій державі, за словами посадовця, народилося близько 168 тисяч дітей. А частина випускників шкіл щороку виїжджає за кордон.

У вишах України зараз навчається трохи більше ніж мільйон студентів. У дев’ятих класах — близько 400 тисяч дітей, а в перших класах — 215 тисяч.

Водночас, за даними МОН, у 2026/2027 навчальному році до перших класів зарахували 243 398 дітей.

Завгородній також розповів, що щороку частина випускників шкіл не продовжує навчання в університетах або коледжах нашої держави, а виїжджає за кордон. За його словами, частка таких випускників залишається стабільною.

З яких областей випускники найчастіше їдуть за кордон

Заступник міністра уточнив, що найбільше випускників шкіл виїжджає за кордон із Закарпатської та Чернівецької областей.

Загалом новий навчальний рік в Україні розпочали близько 3 мільйонів учнів. Понад 8 тисяч шкіл працюватимуть в очному форматі.