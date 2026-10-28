Из этих областей Украины выпускники чаще всего уезжают учиться за границу

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний в ходе Киевского международного экономического форума, сообщает Укринформ.

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Сколько детей учится в Украине

В прошлом году в нашей стране, по словам чиновника, родилось около 168 тысяч детей. А часть выпускников школ ежегодно уезжает за границу.

В вузах Украины сейчас учится чуть больше миллиона студентов. В девятых классах – около 400 тысяч детей, а в первых классах – 215 тысяч.

В то же время, по данным МОН, в 2026/2027 учебном году в первые классы зачислили 243 398 детей.

Завгородний также рассказал, что каждый год часть выпускников школ не продолжает обучение в университетах или колледжах нашей страны, а уезжает за границу. По его словам, доля таких выпускников остается стабильной.

Из каких областей выпускники чаще всего уезжают за границу

Заместитель министра уточнил, что больше всего выпускников школ уезжает за границу из Закарпатской и Черновицкой областей.

Всего новый учебный год в Украине начали около 3 миллионов учеников. Более 8 тысяч школ будут работать в очном формате.