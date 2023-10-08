"Учням потрібний "холодний душ": скільки предметів має бути на НМТ

2024 року НМТ міститиме 4 предмети. А у 2025 році учасники мультитесту можуть складати вже 5 предметів.

Найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків в інтерв'ю 24 Каналу розповів, скільки, на його думку, на НМТ має бути предметів. І наголосив, що школа має готувати до життя.

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Скільки предметів має бути на НМТ

За кордоном, наприклад, у США, Японії, діти складають 4 – 6 годинні тести, зауважив історик. Натомість більшість українських учнів, вважає він, настільки "розхолоджені", що інколи їм потрібний "холодний душ".

Я за те, щоб все ж таки ставити дітей в некомфортні умови,

– зазначив він.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

За його словами, на НМТ має бути 4 предмети.

Я розумію, що триває війна, але скажіть: "У житті завжди легко?". Школа має готувати до реального життя. Дітям треба створювати конкурентне середовище,

– уточнив педагог.

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