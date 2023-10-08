"Учням потрібний "холодний душ": скільки предметів має бути на НМТ
2024 року НМТ міститиме 4 предмети. А у 2025 році учасники мультитесту можуть складати вже 5 предметів.
Найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків в інтерв'ю 24 Каналу розповів, скільки, на його думку, на НМТ має бути предметів. І наголосив, що школа має готувати до життя.
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Скільки предметів має бути на НМТ
За кордоном, наприклад, у США, Японії, діти складають 4 – 6 годинні тести, зауважив історик. Натомість більшість українських учнів, вважає він, настільки "розхолоджені", що інколи їм потрібний "холодний душ".
Я за те, щоб все ж таки ставити дітей в некомфортні умови,
– зазначив він.
За його словами, на НМТ має бути 4 предмети.
Я розумію, що триває війна, але скажіть: "У житті завжди легко?". Школа має готувати до реального життя. Дітям треба створювати конкурентне середовище,
– уточнив педагог.