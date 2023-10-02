Не усі батьки майбутніх учасників НМТ – у захваті від такого нововведення. Більшість не розуміє, чому збільшили кількість предметів на тестуванні.

Важливо 4 предмети, ранній старт, металошукачі: усі головні новації НМТ-2024

Як батьки реагують на кількість предметів на НМТ-2024

Так, батьки одинадцятикласників у коментарях до допису про вступні випробування 2024 на сторінці міністра освіти і науки України Оксена Лісового висловили свою точку зору. Дехто з них назвав збільшення кількості предметів на мультитесті "знущанням".

Ось що вони написали:

Це просто знущання над дітьми. Чотири предмети в один день. Обов'язкова історія? Це дурний жарт? Цей тест – це не про знання історії. Завчив, здав, забув у тих, кому це не потрібно. А може нехай спочатку всі посадовці його складуть?

Історія та мова мають бути обов'язкові, бо це про формування нації, решта – на вибір. Математика – точно на вибір. Тут більше про процедуру, вони вважають, що полегшили дітям життя, а насправді непомірно їх навантажили. Я за те, щоб 2 (предмети, – 24 Канал) обов'язково і при цьому окремо. В різні дні, з різницею хоча б у тиждень.

Історію України повинні знати від А до Я всі громадяни України – і крапка.

Як так можна знущатись над дітьми! 4 предмети в 1 день – це нереальне навантаження! Вчителям в школі навіть контрольні в 1 день не можна проводити, спеціально створюємо графік, щоб дітей не перевантажувати! А тут іспит, від якого залежить подальша доля, в чужих стінах, з незнайомими людьми та інші психологічні перешкоди і ЧОТИРИ предмети одразу!!! Нелюди ті, хто до цього додумався!

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Цікаво, хто думає про дітей, які не виїхали з України та проживають у прифронтових містах та селах? Навчання у школах не проводиться, повітряні тривоги постійні. А навантаження від МОН збільшується.

А можна, будь ласочка, пояснити, навіщо обов'язкова математика?

Чому міністерство не дослухається до думки батьків учнів і до самих учнів ? 4 предмети в один день – це важко. Математика обов'язкова? Навіщо дітей було ділити на гуманітарні і математичні класи?

Ми живемо в постійному стресі і тривогах. Для чого робити дітям такий додатковий стрес. Як взагалі фізично можна витримати таке навантаження.



Що думають батьки про кількість предметів на НМТ-2024 / скриншот коментарів зі сторінки очільника МОН Оксена Лісового

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Як відбуватиметься НМТ-2024