Не все родители будущих участников НМТ – в восторге от такого нововведения. Большинство не понимают, почему увеличили количество предметов на тестировании.
Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024
Как родители реагируют на количество предметов на НМТ-2024
Так, родители одиннадцатиклассников в комментариях к сообщению о вступительных испытаниях 2024 года на странице министра образования и науки Украины Оксена Лисового высказали свою точку зрения. Некоторые из них назвал увеличение количества предметов на мультитесте "издевательством".
- Это просто издевательство над детьми. Четыре предмета в один день. Обязательная история? Это глупая шутка? Этот тест – это не знание истории. Заучил, сдал, забыл тех, кому это не нужно. А может, пусть сначала все чиновники его сдадут?
- История и речь должны быть обязательными, потому что это о формировании нации, остальное – по выбору. Математика – точно по выбору. Здесь больше о процедуре, они считают, что облегчили детям жизнь, а действительно непомерно их нагрузили. Я за то, чтобы 2 (предметы – 24 Канал) обязательно и при этом отдельно. В разные дни, с разницей хотя бы в неделю.
- Историю Украины должны знать от А до Я все граждане Украины – и точка.
- Как так можно издеваться над детьми! 4 предмета в 1 день – это нереальная нагрузка! Учителям в школе даже контрольные в 1 день нельзя проводить, специально создаем график, чтобы детей не перегружать! А здесь экзамен, от которого зависит дальнейшая судьба, в чужих стенах, с незнакомыми людьми и другие психологические препятствия и ЧЕТЫРЕ предмета сразу!!! Нелюди те, кто до этого додумался!
- Интересно, кто думает о детях, не уехавших из Украины и проживающих в прифронтовых городах и селах? Учеба в школах не проводится, воздушные тревоги постоянны. А нагрузка от МОН увеличивается.
- А можно, пожалуйста, объяснить, зачем обязательна математика?
- Почему министерство не прислушивается к мнению родителей учеников и к самим ученикам? 4 предмета в один день – это тяжело. Математика обязательна? Зачем было делить детей на гуманитарные и математические классы?
- Мы живем в постоянном стрессе и тревогах. Зачем делать детям такой дополнительный стресс. Как вообще физически можно выдержать такую нагрузку.
Что думают родители о количестве предметов на НМТ-2024 / скриншот комментариев со страницы главы МОН Оксена Лисового
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Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году участники НМТ будут сдавать уже четыре предмета: три обязательных и один – по выбору.
- Обязательны – украинский язык, математика и история Украины.
- В список выборочных добавили украинскую литературу и географию.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.