Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала, что задания по этим предметам будут основаны на тех же программах, что и тесты ВНО. Эти программы хорошо известны ученикам.

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Какие задания будут на НМТ-2024 по украинской литературе и географии

Ранее тестирование по вышеупомянутым предметам не проводилось на компьютерах.

Те поступающие, которые хорошо овладели этими учебными предметами, не будут иметь никаких проблем с выполнением заданий на компьютере,

– заметила Вакуленко.

И отметила: структура тестов по другим предметам, которые будут на НМТ в следующем году, никоим образом не изменится.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, которые используют преподаватели школы.

Задач открытого типа с предоставлением развернутого ответа, то есть собственного высказывания или поэтапного решения задач с демонстрацией этапов работы не будет,

– резюмировала глава УЦОКО.

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Как пройдет НМТ-2024