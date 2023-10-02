Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала, что задания по этим предметам будут основаны на тех же программах, что и тесты ВНО. Эти программы хорошо известны ученикам.

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Какие задания будут на НМТ-2024 по украинской литературе и географии

Ранее тестирование по вышеупомянутым предметам не проводилось на компьютерах.

Те поступающие, которые хорошо овладели этими учебными предметами, не будут иметь никаких проблем с выполнением заданий на компьютере,
– заметила Вакуленко.

И отметила: структура тестов по другим предметам, которые будут на НМТ в следующем году, никоим образом не изменится.

Задач открытого типа с предоставлением развернутого ответа, то есть собственного высказывания или поэтапного решения задач с демонстрацией этапов работы не будет,
– резюмировала глава УЦОКО.

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Как пройдет НМТ-2024

  • В 2024 году выпускники будут составлять уже четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
  • Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
  • В списке выборочных появилась украинская литература и география.
  • Тестирование будет проходить в течение одного дня.
  • Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
  • Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.