Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала, что задания по этим предметам будут основаны на тех же программах, что и тесты ВНО. Эти программы хорошо известны ученикам.
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Какие задания будут на НМТ-2024 по украинской литературе и географии
Ранее тестирование по вышеупомянутым предметам не проводилось на компьютерах.
Те поступающие, которые хорошо овладели этими учебными предметами, не будут иметь никаких проблем с выполнением заданий на компьютере,
– заметила Вакуленко.
И отметила: структура тестов по другим предметам, которые будут на НМТ в следующем году, никоим образом не изменится.
Задач открытого типа с предоставлением развернутого ответа, то есть собственного высказывания или поэтапного решения задач с демонстрацией этапов работы не будет,
– резюмировала глава УЦОКО.
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Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году выпускники будут составлять уже четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
- Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
- В списке выборочных появилась украинская литература и география.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.