Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла, що завдання із цих предметів будуть засновані на тих же програмах, що й тести ЗНО. Ці програми добре відомі учням.
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Які завдання будуть на НМТ-2024 з української літератури та географії
Раніше тестування із вищезгаданих предметів не проводили на комп'ютерах.
Ті вступники, які добре опанували ці навчальні предмети, не матимуть жодних проблем з виконанням завдань на комп'ютері,
– зауважила Вакуленко.
І наголосила: структура тестів з інших предметів, які будуть на НМТ наступного року жодним чином не зміниться.
Завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді, тобто власного висловлення або поетапного розв'язування задач з демонстрацією етапів роботи не буде,
– резюмувала очільниця УЦОЯО.
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Як відбуватиметься НМТ-2024
- У 2024 році випускники складатимуть уже чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
- Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
- У списку вибіркових також з'явилася українська література та географія.
- Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.