Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла, що завдання із цих предметів будуть засновані на тих же програмах, що й тести ЗНО. Ці програми добре відомі учням.

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Які завдання будуть на НМТ-2024 з української літератури та географії

Раніше тестування із вищезгаданих предметів не проводили на комп'ютерах.

Ті вступники, які добре опанували ці навчальні предмети, не матимуть жодних проблем з виконанням завдань на комп'ютері,

– зауважила Вакуленко.

І наголосила: структура тестів з інших предметів, які будуть на НМТ наступного року жодним чином не зміниться.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, шо використовують викладачі школи.

Завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді, тобто власного висловлення або поетапного розв'язування задач з демонстрацією етапів роботи не буде,

– резюмувала очільниця УЦОЯО.

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Як відбуватиметься НМТ-2024