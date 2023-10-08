Лучший учитель Украины 2020 года Василий Дякив в интервью 24 Каналу рассказал, сколько, по его мнению, на НМТ должно быть предметов. И подчеркнул, что школа должна готовить к жизни.

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Сколько предметов должно быть на НМТ

За границей, например, в США, Японии, дети сдают 4 – 6 часовые тесты, заметил историк. Большинство украинских учеников, считает он, настолько "расхладены", что иногда им нужен "холодный душ".

Я за то, чтобы все-таки ставить детей в некомфортные условия,

– отметил он.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

По его словам, на НМТ должно быть 4 предмета.

Я понимаю, что идет война, но скажите: "В жизни всегда легко?". Школа должна готовиться к реальной жизни. Детям нужно создавать конкурентную среду,

– уточнил педагог.