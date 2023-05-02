Захист мовного та культурного простору: в Україні створять спеціальну Лігу мовних амбасадорів

Після повномасштабного нападу російських окупантів в Україні активно проводиться дерусифікація. Мовні порушення досі трапляються, але їх хочуть активно відслідковувати.

Уповноважений і захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про те, що в Україні буде створено Лігу мовних амбасадорів. За його словами, вони вже працюють у деяких навчальних закладах, і з часом їхня кількість буде зростати.

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Зокрема, мовні амбасадори вже працюють в одеських, миколаївських, херсонських, черкаських та харківських вишах. Надалі цей концепт буде розростатися, тому промоція української мови набуде великих масштабів.

Як переконаний мовний омбудсмен, після повномасштабного нападу російських окупантів мова, культура та ідентичність набули особливого значення для українських громадян.

Громадянське суспільство змінилося – люди активно реагують на застосування, імплементацію мовного закону. Ми бачимо, як мовні порушення, чи то у сфері обслуговування, чи у сфері освіти, викликають суспільний резонанс,

– заявив Кремінь.

Він також повідомив, що найбільш активно скаржаться кияни, але рівень мовної стабільності та культури у столиці України на доволі високому рівні. Вже зараз у Києві діє багато громадських ініціатив, які активно сприяють утвердженню української мови.